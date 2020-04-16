5 проверенных способов, как соблазнить мужчину

Нередко случается так, что молодой человек нам может приглянуться в самый неожиданный момент. Это может быть на улице, в ресторане или же на шумной тусовке. И в то же время ты начинаешь думать, как обратить его внимания на себя и соблазнить.

Мы решили собрать для тебя проверенные методы, которые наверняка помогут тебе соблазнить любого мужчину и сделать его твоим.1. Не бойся острить. Уверенная в себе женщина никогда не полезет за словом в карман. Твои шутки должны идти от всего сердца и быть своевременными (что чрезвычайно важно). Не превращай вечер в юмористический концерт, но забавный и своевременный смешной рассказ всегда должен быть у тебя наготове.2. Играй с прядями волос. Естественно, не надо делать внезапные глубокие покачивания головой, как в рекламах шампуней для волос. Но игра с прядками волос, которая будет сопровождаться твоей обольстительной улыбкой, тебе поможет его совратить.3. Вызови его интерес с помощью иных парней. Ежели ты будешь пребывать непрерывно в окружении парней, то он будет понимать, что с тобой интересно. Не давай ему предлог думать, что ты доступная, но будь постоянно в центре внимания.4. Не бойся подойти 1-ая. Молодые люди любят уверенных женщин. Но не перегни палку и не покажись чрезмерно назойливой. Подойти 1 - это чрезвычайно важный шаг. Тебе все-же стоит на него решиться.5. Проявляй заинтересованность его интересами. Представитель сильного пола должен понимать, что с тобой не только интересно, но ты к тому же интересуешься его предпочтениями. Тогда уже у вас будет большое количество совместных тем для бесед и он оценит твои усилия.Не бойся быть собой, и тогда ты точно ему понравишься. Больше импровизируй, и он - твой!