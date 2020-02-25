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Ходжалу - геноцид против собственного народа |азербайджанцы убивали азербайджанцев

Ходжалу: правда и вымыслы

 Ходжалу: правда и вымыслы

 

К очередной годовщине резни армян в азербайджанском городе Сумгаит (26–28 февраля 1988 года) в Азербайджанской Республике 26 февраля были устроены очередные мероприятия, посвященные памяти жертв трагических событий в Ходжалу в 1992 году, с особым акцентом на «зверствах армян».

 

В самом определении «событий в Ходжалу» применительно к февралю 1992 года заложен ложный вектор. Ведь во время подавления огневых точек вблизи села Ходжалу жертв среди мирных граждан в самом селе практически не было, ибо они имели возможность уйти из деревни по оставленному карабахцами коридору для выхода безоружного гражданского населения. Наличие этого коридора ни сразу после событий, ни позднее не ставилось под сомнение наблюдателями, в том числе и азербайджанскими.



 

В интервью, опубликованном в «Независимой газете» 2 апреля 1992 года, экс-президент АР , в частности, сказал: «Как говорят те ходжалинцы, которые спаслись, это все было организовано для того, чтобы был повод для моей отставки. Какая-то сила действовала для дискредитации президента. Я не думаю, чтобы армяне, очень четко и со знанием дела относящиеся к подобным ситуациям, могли позволить азербайджанцам получить изобличающие их в фашистских действиях документы┘

Если я заявлю, что это вина азербайджанской оппозиции, могут сказать, что я на них наговариваю. Но общий фон рассуждений таков, что коридор, по которому люди могли уйти, армянами все-таки был оставлен. Зачем же им тогда стрелять? Тем более на территории, близкой к Агдаму, где к тому времени было достаточно сил (азербайджанских. – С.З.), чтобы выйти и помочь людям».

 

Между тем около ста убитых гражданских лиц из числа жителей Ходжалу были найдены в 11–12 км от самого села, на поле между армянским селом Нахичеваник, что на административной границе с Агдамским районом бывшей АзССР, и азербайджанскими позициями близ Агдама. Эта территория полностью контролировалась тогда отрядами специального назначения Народного фронта Азербайджана (НФА) – структуры, оппозиционной «прокоммунистическому» президенту Муталибову.

 

Более того, через сутки, после того как на это место были доставлены журналисты, в том числе и иностранные, кто-то снова возвращался на поле, чтобы осквернить некоторые трупы перед новым посещением места трагедии представителями зарубежных СМИ.

 

Азербайджанский журналист Эйнулла Фатуллаев из независимого издания «Монитор» в феврале 2005 года провел десять дней в Нагорном Карабахе и на прилегающих территориях, о чем поведал в своих материалах и интервью. Он также позволил себе открыто усомниться в правдивости официальной версии азербайджанских властей о гибели группы ходжалинских жителей: «┘Как-то несколько лет тому назад, я встретился с ходжалинскими беженцами, которые открыто признались мне┘ что еще за несколько дней до наступления армяне непрерывно по громкоговорителям предупреждали население о планируемой операции, предлагали гражданскому населению покинуть поселок и выйти из окружения через гуманитарный коридор, вдоль реки Каркар.

 

По словам самих ходжалинцев, они воспользовались этим коридором, и действительно, находящиеся за коридором армянские солдаты не открыли по ним огонь. Некоторые солдаты из батальонов НФА почему-то вывели часть ходжалинцев к селу Нахичеваник, которое в тот период находилось под контролем аскеранского батальона армян. А остальная часть была накрыта у подножья Агдамского района артиллерийским залпом┘ Ознакомившись с географической местностью, с полной убежденностью могу сказать, что домыслы об отсутствии армянского коридора лишены оснований. Коридор действительно был, иначе полностью окруженные и изолированные от внешнего мира ходжалинцы никак не смогли бы прорвать кольцо и выйти из окружения. Но, преодолев местность за рекой Каркар, вереница беженцев разделилась, и почему-то часть ходжалинцев направилась в сторону Нахичеваника. Похоже, что батальоны НФА стремились не к освобождению ходжалинцев, а к большей крови на пути к свержению Муталибова».

 

То есть очевидно, что действительно страшные, трагические события произошли как минимум не в Ходжалу, а совсем в другом месте – именно недалеко от азербайджанского райцентра Агдам.
Между тем в сообщениях азербайджанских СМИ все последние годы этот факт преднамеренно замалчивается и предоставляется ложная информация. Так, например, агентство АПА 12 апреля 2008 года сообщило: «26 февраля 1992 года армянские агрессоры захватили азербайджанский город Ходжалы. В ходе нападения были жестоко убиты невинные люди».

 

7 июля 2008 года власти Нагорного Карабаха официально сообщили, что размещенные на многочисленных азербайджанских сайтах фотографии, будто бы относящиеся к событиям в Ходжалу, на самом деле имеют непосредственное отношение к событиям в Косово и именно в этом качестве были представлены по меньшей мере на одном сербском, одном албанском сайтах, специализированном немецком форуме, на интернет-сайте «Нью-Йорк таймс» и других.


 

 

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Фантастические цифры и представления о Ходжалу, к сожалению, перекочевывают и в работы некоторых наших отечественных исследователей. Так, например, в книге популярного автора Николая Зеньковича «Ильхам Алиев», вышедшей в свет в 2008 году, сказано: «В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы напали на азербайджанский город Ходжалы с населением 6000 человек».
 
Думаем, из вышеизложенного внимательный читатель совершенно четко и однозначно представил истинную картину трагических событий, произошедших с жителями села Ходжалу около азербайджанского города Агдам.
Официальная азербайджанская пропаганда голословно утверждает: убийство – дело рук армян, хотя в эту версию не верят даже многие азербайджанские руководители, журналисты.
 
Не случайно, что через несколько дней после публикации в азербайджанском журнале «Монитор» упомянутого репортажа Эйнуллы Фатуллаева из Нагорного Карабаха, 2 марта 2005 года в подъезде собственного дома в Баку неизвестным был застрелен редактор журнала Эльмар Гусейнов. А сам Фатуллаев вскоре после публикации репортажа оказался в бакинской тюрьме, где продолжает пребывать и поныне.

 

Очевидно, что массовое убийство ходжалинцев, которое может быть записано в «послужной список» азербайджанских боевиков, тогда имело две цели: во-первых, убрать с политической арены ставшего ненужным после распада СССР Аяза Муталибова, а во-вторых, получить повод начать с помощью Анкары шумную кампанию по обвинению армян в бесчеловечных методах ведения войны. Сегодня раскрутка «проекта ходжали» преследует иные политические и идеологические цели, а средства их достижения остались прежние: ложь и фальсификация.

 

При этом массовое убийство жителей Ходжалу близ Агдама – такое же преступление азербайджанского национал-шовинизма, как и армянские погромы в Сумгаите в феврале 1988 года, в Баку – в январе 1990 года, резня в карабахском селе Марага в апреле 1992 года. К сожалению, эти события до настоящего времени не получили должной юридической, политической и нравственной оценки, что приводит к циничному и бессовестному искажению действительности в пропагандистских интересах официального Баку.


 
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  Источник:FMG NEWS

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