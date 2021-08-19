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Артур Ванецян | Биография

  • 19.08.2021, 15:03,
  • Карас » Персоны
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 Артур Гагикович Ванецян
 Артур Гагикович Ванецян — армянский государственный политический деятель, депутат НС РА
 
Биографические данные
Родился 8 декабря 1979 года в городе Ереване.
В 1995г. окончил среднюю школу N2 г.Еревана.
В 1997-1999гг. служил в вооруженных силах РА.
В 1999 г. окончил Армянскую сельскохозяйственную академию, а в 2003г. – Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права.
В декабре 2000г. поступил на службу в органы национальной безопасности РА в должности оперуполномоченного. В последнее время занимал должность заместителя начальника городского управления г. Еревана.
В 2002г. прошел переподготовку в академии ФСБ РФ.
В 2015г. указом президента РА награжден медалью "За боевые заслуги”. Многократно поощрялся руководством СНБ РА и МО РА.
10 мая 2018г. указом президента РА назначен директором Службы национальной безопасности РА.
2018-2019 – президент  Федерации футбола РА. С 2020 года - председатель Попечительского совета Фонда развития "Айреник” ("Отечество”), председатель Партии "Айреник” ("Отечество”).

20 июня 2021 г. избран депутатом НС по общегосударственному избирательному списку блока партий «Честь имею».
Женат, имеет двух сыновей.
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  Источник:FMG NEWS
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