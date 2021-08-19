﻿ Ален Робертович Симонян | БИОГРАФИЯ

Ален Робертович Симонян

Председатель НС Армении



Родился 5 января 1980 г. в Ереване.



2000-2002гг. – служба в Вооруженных Силах РА.



2000г. – окончил факультет правоведения Ереванского государственного университета. Юрист.



2015г. - окончил магистратуру факультета политологии международного научно-образовательного центра НАН РА. Политолог.



2002-2003гг. – помощник председателя, секретарь канцелярии суда первой инстанции муниципалитетов Ачапняк-Давидашен.



2003-2004гг. – управляющий человеческими ресурсами в "Конверс” банке. 2004-2010гг. – учредитель-владелец открытого клуба-мафии "Сицилия”.



2006-2007гг. – автор и ведущий радиопроектов "Феличита” и "Не может быть” радиостанции "Сити FM”. В 2008г. участвовал в организованных "European Education & Research Center” семинарах "PR and Political Technologies”.



2007-2012гг. – музыкальный продюсер; директор-продюсер сериала, телеведущий в телекомпании "TV5”; телеведущий в телекомпании "Еркир медиа”,артист в телекомпании "Армения”. Продюсер ряда музыкальных, политических, предвыборных клипов, линейный продюсер художественного фильма "Ала-Бала-Ница”.



2011г. – директор постановки "No comment”. 2012-2018гг. – главный редактор журнала "Арарат”. 2013-2018гг. – главный редактор учрежденного им ООО "Ararat Media Group” (сайт: «araratnews.am» и журнал "Арарат”).



В 2011 году участвовал в выборах в муниципальный совет Еревана по спискам блока "Барев Ереван” ("Здравствуй Ереван”). 2013г. - один из организаторов политической акции «Car free», направленной против подоражания платы за проезд на транспорте.



2013-2015гг. член-учредитель Координационного совета общественно-политического объединения "Гражданский договор”. В 2015г. избран, а в 2016г. переизбран членом-учредителем Правления партии "Гражданский договор”. 2015-2016гг. – пресс-секретарь партии "Гражданский договор”.



2017-2018гг. – член муниципального совета Еревана в составе блока "Елк”.



2018-2019гг. - депутат НС по избирательному округу N 4, блок партий "Елк”. Член Постоянной комиссии НС по вопросам европейской интеграции, член фракции "Елк”.



9 декабря 2018 года избран депутатом НС по избирательному округу N 4 территориального списка блока партий "Мой шаг”.



15 января 2019 года избран заместителем председателя Национального Собрания Республики Армения.

20 июня 2021г. избран депутатом НС по общегосударственному избирательному списку партии "Гражданский договор”.



2 августа 2021 года избран председателем Национального Собрания Республики Армения.



Автор ряда публицистических статей.



Состоит в браке, имеет двоих детей.