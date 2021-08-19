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Ален Робертович Симонян | БИОГРАФИЯ

  • 19.08.2021, 14:53,
  • Карас » Персоны
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 Ален Робертович Симонян
 
Ален Робертович Симонян
Председатель НС Армении
Родился 5 января 1980 г. в Ереване. 

2000-2002гг. – служба в Вооруженных Силах РА. 

2000г. – окончил факультет правоведения Ереванского государственного университета. Юрист. 

2015г. - окончил магистратуру факультета политологии международного научно-образовательного центра НАН РА. Политолог. 

2002-2003гг. – помощник председателя, секретарь канцелярии суда первой инстанции муниципалитетов Ачапняк-Давидашен. 

2003-2004гг. – управляющий человеческими ресурсами в "Конверс” банке. 2004-2010гг. – учредитель-владелец открытого клуба-мафии "Сицилия”. 

2006-2007гг. – автор и ведущий радиопроектов "Феличита” и "Не  может быть” радиостанции "Сити FM”. В 2008г. участвовал  в организованных "European Education & Research Center” семинарах "PR and Political Technologies”. 

2007-2012гг. – музыкальный продюсер; директор-продюсер сериала, телеведущий в телекомпании "TV5”; телеведущий в телекомпании "Еркир медиа”,артист в телекомпании "Армения”. Продюсер ряда музыкальных, политических, предвыборных клипов, линейный продюсер художественного фильма "Ала-Бала-Ница”. 

2011г. – директор постановки "No comment”. 2012-2018гг. – главный редактор журнала "Арарат”. 2013-2018гг. – главный редактор учрежденного им ООО "Ararat Media Group” (сайт: «araratnews.am» и журнал "Арарат”). 

В 2011 году участвовал в выборах в муниципальный совет Еревана по спискам блока "Барев Ереван” ("Здравствуй Ереван”). 2013г. - один из организаторов политической акции «Car free», направленной против подоражания платы за проезд на транспорте. 

2013-2015гг. член-учредитель Координационного совета общественно-политического объединения "Гражданский договор”. В 2015г. избран, а в 2016г. переизбран членом-учредителем Правления партии "Гражданский договор”. 2015-2016гг. – пресс-секретарь партии "Гражданский договор”. 

2017-2018гг. – член муниципального совета Еревана в составе блока "Елк”. 

2018-2019гг. - депутат НС по избирательному округу N 4, блок партий "Елк”.  Член Постоянной комиссии НС по вопросам европейской интеграции, член фракции "Елк”. 

9 декабря 2018 года избран депутатом  НС по избирательному округу N 4 территориального списка блока партий "Мой шаг”.

15 января 2019 года избран заместителем председателя Национального Собрания Республики Армения.
20 июня 2021г. избран депутатом НС по общегосударственному избирательному списку  партии "Гражданский договор”.

2 августа 2021 года избран председателем Национального Собрания Республики Армения.

Автор ряда публицистических статей. 

Состоит в браке, имеет двоих детей.
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  Источник:FMG NEWS
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