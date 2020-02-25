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Вся правда о Ходжалы | Первоисточник

 Вся правда о Ходжалы
 
Вам знаком сайт Xocali.net? Девиз этого шестиязычного сайта более, чем красноречив: "Ходжалы: хроника невиданного подлога и фальсификаций”. На сайте не представлена какая-либо оценка.
 
Сайт, по сути, база данных, где собраны официальные документы о февральских событиях 1992 года, свидетельства очевидцев, представленные в разные годы в различных источниках, а также конкретные факты того, где и какие фальсификации позволил азербайджанский агитпроп для искажения реальности.
 
Повторяем, что сайт является просто сборником фактов, архив, где нет никакой оценки. Оценку могут дать люди, для которых представленные на сайте материалы могут стать источником для изучений. То есть, сам сайт или его запуск не могут считаться провокацией. 

В таком случае, в чем причина беспокойства азербайджанской стороны? Почему в Баку вдруг решили взбунтоваться против создания многоязычного ресурса документальных материалов о ходжалинских событиях и назвали его провокацией? Ответ очевиден, существует опасность, что мир узнает правду и мифическая пропаганда Баку, на что за последние 20 лет были потрачены миллионы, улетучиться.

Сегодня всего лишь констатируем тот факт, что запуск сайта вызвал беспокойство в Азербайджане. В отдельных случаях эти беспокойства вызывают достаточно рациональные вопросы. Приведем два наблюдения. 

«Официальная пропаганда Азербайджана и подконтрольные властям СМИ явно переусердствовали и допустили серьезные ошибки и фальсификации. Так, разоблачая армян, некоторые наши электронные СМИ настолько переусердствовали, что заимствовали фотоматериалы из Турции, Палестины и других районов, представляя это как свидетельство армянских преступлений в Ходжалы.

Армяне поступили довольно умно, сопоставив оригиналы этих фото и в азербайджанских СМИ, что доказывает их происхождение. Это окажет серьезное психологическое воздействие на международную общественность, которая будет постоянно ссылаться на этот сайт и выявленные фальсификации, требуя объяснений.

Внимательно изучив этот сайт, приходишь к поразительному выводу: на его создание понадобилось достаточно много времени, он переведен на 6 языков: английский, русский, азербайджанский, фарсидский, немецкий и французский. 
 
Беспокойства азербайджанских СМИ, конечно, не исчерпывается на этом. У нас нет задачи представлять их. Единственное, что в этом нас интересует, это то, что в Азербайджане так и никто не рискует потребовать от местных властей раскрыть реальные события, связанные с Ходжалу. На это существуют серьезные причины. Все деятели, предпринявшие ранее подобные попытки, либо умерли (естественно, при странных обстоятельствах), либо оказались за решеткой (в этом случае, естественно, по обвинению в сотрудничестве с армянскими спецслужбами). Причина одна: тема Ходжалу для клана Алиевых – важнейший ресурс для сохранения власти, и его распыление содержит угрозу потери власти. 

И если рассмотреть истеричную азербайджанскую пропаганду в этом контексте, получается, что в чем-то они и правы: армянские организации дали возможность азербайджанцам (в том числе, на азербайджанском) узнать правду, и это может вызвать недовольство внутри Азербайджана и расшатать трон алиевского царского рода. 
 
Больше информации здесь
Сенсационный материал можете скачать ниже и совершенно бесплатно на любом языке!
 


  Источник:FMG NEWS

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