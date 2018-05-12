Лилит Камоевна Макунц | Биография
- 19.08.2021, 15:10,
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Источник:FMG NEWS
Лилит Камоевна Макунц
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Соединенных Штатах Америки.
Родилась 7 ноября 1983 года в Ереване.
В 2003 году окончила факультет романо-германской филологии Ереванского государственного университета, в 2005г. – магистратуру того же факультета.Кандидат филологических наук.
Участвовала в летних курсах Флетчерской школы университета Тафтса (2015г., США).
С 2005 года преподает в Армяно-Российском университете. С 2016 года работает в Корпусе мира США на контрактной основе.
Февраль-май 2018г. – руководитель отделения международных связей и сотрудничества Армяно-Российского университета.
12.05.2018-14.01.2019гг. – министр культуры РА.
Член партии "Гражданский договор”.
9 декабря 2018 года избрана депутатом НС по избирательному округу N 2 территориального избирательного списка блока партий "Мой шаг”.
2 августа 2021 года Указом Президента Республики Армения назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Соединенных Штатах Америки.
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