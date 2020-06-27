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Азергейджан теряет союзника | Давид Гареджи и не только

 Давид Гареджи передан ...
Грузия решила передать комплекс "Давид Гареджи" и прилегающие территории Азербайджану, так как руководство Азербайджана пригрозило перекрыть поставки газа и нефти, а также запретить Грузии пользоваться её коммуникациями. 

В Грузии сегодня разгорается новый политический и дипломатический скандал — так как процесса демаркации границы с Азербайджаном не устраивает общественность. Местные социальные сети и народ взорвала эта новость.
 
Притязания Азергейджана на территорию соседних государств и в частности на Грузию сегодня приняли характер открытой агрессии и оккупации. Об азербайджанских притязаниях на территорию Грузии известно достаточно много. И да, это не только «вклеивание» панорамы столицы Грузии в азербайджанские туристические проспекты, а прямые попытки объявить Тбилиси «азери городом».
И это, к сожалению, еще не все. 
 
Но теперь Азергейджан показал зубы и перестал инвестировать в Грузию. По приказу Алиева в Баку были разрушены памятники видных грузинских политических деятелей. Сегодня по приказу Ильхам Алиева подвергается оккупации часть территории Грузии вместе со святыней Грузии монастырским комплексом Давид Гареджи. Это официально спорный участок границы, решать проблему в Баку хотели бы «в тишине» и в рабочем порядке, со встречами экспертов, поездками на границу и пакетами нефте долларов для чиновников, и самое главное, без "ущерба" для двусторонних отношений, на которые «завязано» слишком многое, в том числе трансконтинентальные проекты азергеев.
 
Ясно что грузины ни за что не отдадут свои святыни и землю, это не собирается делать и Азербайджан. И что ждет Грузию и Азербайджан. Совершенно верно война за святую землю. Они почти уже враги, чем бы не пытались кормить друг друга, перед тем как вонзить нож в спину.

 азербайджанские войска на границе с Грузией
И в Баку решили сделать первый шаг и напугать Грузию и грузин. В район комплекса были переброшены азербайджанские войска где уже наспех построена военная база и необходимые военные коммуникации. И только Шалва Нателашвили, глава одной из партий Грузии не побоялся, ездил на границу, где выкрикивал оскорбления в адрес Азербайджана, а затем раздавал интервью с призывами грузинским властям не отправлять военнослужащих в Баку на совместные учения. К нему тут же присоединился «Альянс патриотов Грузии», который к своему набору лозунгов добавил и «Давид Гареджи — это Грузия».
 
По законам военного дела, Грузия просто обязана также перебросить войска на границу, где враг строит окопы и военные части. Пусть и в формате холодной войны. Потом будет поздно, потом будет новая уже азербайджанская бордизация. А Азербайджан спешит, так как после входа Грузии в НАТО, им придется воевать с НАТО. Поэтому Азербайджану необходимо как можно быстрее решить этот вопрос будь то деньгами или военной операцией. 
 
Азергейджан кичится своими деньгами и относится к Грузии свысока считая грузин своей обслугой. Грузия для Азергейджана не более чем перевалочный пункт и дорога в Турцию. А в Грузии в это время пытаются замять вопрос с памятником политическому деятелю советскому большевику Нариман Кербалаи Наджаф оглы, который лишил Грузию в начале 1920 годов значительной территории, и о чем высказалась Грузинская Церковь в лице Епископа Марнеульского и Худжабского Георгия. Такими предателями были Фили Махарадзе, Орджоникидзе, их памятники мы снесли, они были частью советской репрессивной машины, расстреляли множество людей, устраивали репрессии. Нариман Нариманов именной такой человек, который внес большой вклад в нарушение нашей территориальной целостности”, – заявил Епископ Георгий.
 
 
"Как мог мэр города такое себе позволить? Я заявляю со всей категоричностью, мы даем адекватный срок, чтобы они соответственно закону начали демонтаж этого советского символа, памятника этой советской личности! Мэр должен признать свою ошибку и извиниться!”, – подчеркнул грузинский епископ, сообщает Марнеулифм.
 
Как видим отношения Грузии и Азергейджана трещат по всем швам, и конечно никогда отношения грузин и азергейджанцев не могут быть хорошими по определению, так как у них разное мировозрение. Племя Азергеев поселилось на территории нынешнего Азербайджана (на исконных землях Ирана, Армении, Грузии, России, Талышстана и Лезгистана) в начале 19 века, куда прибыли из Индийских штатов и Алтайских гор. У них нет и не было истории, культуры, архитектуры, кухни, совести, порядочности. Но было мясо баранов и памидоры и больше ничего. А Грузия древняя автохтонная страна, одна из хозяев Большого Кавказа с высокой и богатой культурой, историей и народом а не племенем. Но посмотрите как нефте доллары преобразили азиков. Теперь они с грузинами на "эй" общаются.

И такие мерзкие отношения сложились у азербайджанцев со всеми соседями. Со всеми азергеи успели поссориться и предъявить территориальные претензии. Горят отношения с Россией, с Дагестаном, с Ираном, с Арменией и Республикой Арцах. Но это совсем другая история.

 
Продолжение следует...
Отдел Политики


  Источник:FMG NEWS

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