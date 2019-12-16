В Узбекистане пресекли сбыт психотропного препарата «Трамадол»

Служба государственной безопасности Узбекистана (СГБ) 14 декабря пресекла реализацию крупных партий психотропных лекарств. Об этом сообщает агентство новостей Podrobno.uz.

Сотрудники УСГБ по Ферганской области в ходе рейда на посту дорожно-патрульной службы «Чагали» Дангаринского района задержали автомобиль «Дамас» следовавший по направлению «Ташкент ― Коканд». Автомашиной управлял житель узбекского города Нурафшон.

При осмотре машины, у находившейся в салоне жительницы Учкуприкского района Ферганской области, сотрудниками госбезопасности было обнаружено и изъято в установленном порядке 10 тыс. таблеток медицинского препарата «Трамадол». Женщина намеревалась реализовать таблетки в Коканде.

Также в ходе оперативного мероприятия, проведённого в Узбекистанском районе Ферганской области, при реализации «Трамадола» сотрудники СГБ поймали с поличным двух жителей Коканда. В ходе проверки у одного из них изъяли 1150, а другого ― 800 таблеток.

Добавим, в настоящее время по выявленным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана. В рамках следственных работ принимаются меры по выявлению других причастных лиц.