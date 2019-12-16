Кыргызстан и ОАЭ подписали пакет документов о партнёрстве

В частности, правительства двух стран договорились о сотрудничестве в сферах культуры и туризма. Бишкек и Абу-Даби также приняли документ о передаче осуждённых лиц.
Далее, кыргызское Министерство образования и науки и Министерство образования Эмиратов договорились о партнёрстве в науке и образовании.
— Госинспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при кыргызском правительстве и Министерство изменения климата и окружающей среды ОАЭ приняли документ о взаимодействии в области ветеринарной и фитосанитарной безопасности продукции сельского хозяйства и животноводства, — говорится в сообщении.
Минтруда и социального развития Кыргызстана и Общество Красного Полумесяца ОАЭ также подписали меморандум о взаимопонимании.
И, наконец, кыргызское Минобразования и науки и международный фонд имени Шейха Мухаммада Зайеда договорились вместе построить в Кыргызстане Исламскую Академию.