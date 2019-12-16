Кыргызстан и ОАЭ подписали пакет документов о партнёрстве

Кыргызстан и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) 12 декабря подписали в Абу-Даби — столице ОАЭ — пакет документов о развитии двустороннего партнёрства. Соглашения и меморандумы стали итогом переговоров между наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего вооружёнными силами ОАЭ Мухаммедом бин Заед Аль Нахайяном и кыргызским президентом, прилетевшим в эту ближневосточную страну 11 декабря с двухдневным визитом, сообщает пресс-служба кыргызского лидера.

В частности, правительства двух стран договорились о сотрудничестве в сферах культуры и туризма. Бишкек и Абу-Даби также приняли документ о передаче осуждённых лиц.

Далее, кыргызское Министерство образования и науки и Министерство образования Эмиратов договорились о партнёрстве в науке и образовании.

— Госинспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при кыргызском правительстве и Министерство изменения климата и окружающей среды ОАЭ приняли документ о взаимодействии в области ветеринарной и фитосанитарной безопасности продукции сельского хозяйства и животноводства, — говорится в сообщении.

Минтруда и социального развития Кыргызстана и Общество Красного Полумесяца ОАЭ также подписали меморандум о взаимопонимании.

И, наконец, кыргызское Минобразования и науки и международный фонд имени Шейха Мухаммада Зайеда договорились вместе построить в Кыргызстане Исламскую Академию.