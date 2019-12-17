Урожай винограда в 2019 году может достичь 170 тыс. тонн, в 2020 году возможен рост на 20% — эксперт

Объем урожая винограда в Армении в 2019 году может достигнуть 160-170 тыс. тонн, а в 2020 году этот показатель повысится на 20%, заявил на пресс-конференции в понедельник глава Союза виноделов Армении Аваг Арутюнян.

Он отметил, что в 2020 году цена на килограмм винограда может возрасти с нынешних 150 драмов до 160 драмов за 1 кг. Эксперт ожидает также подорожания армянского вина.

Арутюнян подчеркнул, что в Армении существует проблема нехватки винограда, потому что сфера виноделия развивается гораздо быстрее темпов высадки виноградников. Однако, по его словам, это способствует развитию качественного вина в стране, так как производители ставят акцент на качестве, а не на количестве произведенного товара.

«Виноделие в Армении очень быстро развивается в контексте качества. Количество очень маленькое, потому что винограда нет, но в плане качества есть резкая динамика – мы движемся вперед большими шагами», — сказал эксперт.

Также Арутюнян ожидает роста инвестиций из России и Запада в виноделие Армении в 2020 году, не назвав конкретных прогнозов.

Как заявлял ранее Арутюнян, В 2018 году реальные объёмы урожая винограда в Армении сократились до 60 тыс. тонн. ($1 — 477,43 драма)