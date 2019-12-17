Совет НБУ негативно оценил денежно-кредитную политику Нацбанка

В Совете НБУ проанализировали влияния денежно-кредитной политики на социально-экономическое развитие. Но не все так просто, пишет Liga.net.

Совет Национального банка Украины (НБУ) дал негативную оценку денежно-кредитной политике правления НБУ. Об этом LIGA.net сообщил источник в совете Нацбанка.

Решение пока не опубликовано.

Ранее сегодня глава совета НБУ Богдан Данилишин анонсировал заседание совета. В повестке дня значился вопрос «Об анализе влияния денежно-кредитной политики на состояние социально-экономического развития».

По данным источника LIGA.net, на заседании Совета НБУ должны были присутствовать первый заместитель главы правления НБУ Катерина Рожкова и заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб. При этом Рожкова отсутствовала из-за совещания в Кабмине.

Дополнено. Информацию подтвердил один из членов Совета НБУ Виктор Козюк, который находится в оппозиции к руководству органа. В частности, он считает, что сегодняшнее заседание Совета состоялось с нарушением регламента. Козюк заявляет о наличии заранее заготовленного пункта с негативной оценкой, о котором знали отдельные члены Совета.

Также он утверждает, что принятие окончательного решения Совета произошло не с первого, а только с очередного голосования. «То есть это отразило факт манипулирования процедурой голосования», — считает Козюк.

«Совет НБУ оказывается втянутым в политические противостояния, отдельные рекомендации имеют лоббистский характер. Тональность обсуждения и тональность рекомендаций не соответствуют тональности оценок», — отметил он.

Как известно, 6 декабря Совет НБУ признал неэффективной деятельность правления регулятора в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году. Редакция LIGA.net получила копию проекта решения совета НБУ. Правление НБУ в свою очередь заявило, что Совет регулятора не имеет полномочий оценивать курсовую политику правления.

9 декабря глава совета НБУ обратился к Верховной Раде с просьбой срочно внести изменения в закон об НБУ, чтобы усилить контроль над деятельностью правления.