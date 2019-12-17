Европейский союз доволен прогрессом Армении по части реализации повестки реформ

В Брюсселе 16 декабря состоялась вторая встреча Комитета по партнерству ЕС-Армения, созданного в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией, во время которого был обсужден ход исполнения соглашения. Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в офисе Делегации ЕС в Армении, соглашение играет важную роль в деле осуществления реформ, созвучных амбициозному и долгосрочному стратегическому видению Правительства Армении, и модернизации страны. Европейский союз выразил удовлетворение прогрессом в реализации Арменией повестки реформ, в частности, в направлении новых судебных и антикоррупционных стратегий. Одновременно между Евросоюзом и Арменией существует успешное сотрудничество и в рамках диалога ЕС-РА по части юстиции.

Сторона ЕС подчеркнула продолжение реформ, осуществляющих Арменией, в том числе и с точки зрения обеспечения защиты прав человека. Реформы должны соответствовать основным принципам верховенства права и основываться на всеобъемлющем диалоге и партнерстве со всеми заинтересованными сторонами, включая и гражданское общество. Как ключевой партнер реформ Армении, ЕС готов предоставить необходимую дальнейшую экспертную и финансовую помощь для разработки и реализации реформ, а также усиления возможностей Правительства в направлении сближения к стандартам ЕС. Комитет партнерства также обсудил ход реализации программ в сферах транспорта, энергетики и окружающей среды, направив их на организацию более детальных обсуждений на уровне экспертов в рамках подкомитета ЕС-Армения по вопросам энергетики, транспорта, окружающей среды, климатических действий и гражданской обороны, которые состоятся в марте 2020 года в Ереване. Между ЕС и Арменией будет продолжен диалог и вокруг образовательных реформ. Стороны будут последовательны также в вопросе сотрудничества в области исследований в рамках программы «Горизонт 2020» и начнут консультации вокруг программы «Горизонт Европа». Более того, ЕС и Армения рассмотрят возможности разработки программы стратегии и плана действий молодежи. Были также обсуждены вопросы экономического развития, безопасности, Восточного партнерства и региональных развитий.