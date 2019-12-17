Армянский фильм не попал в шорт-лист премии «Оскар»

Представленный от Армении фильм Эдгара Багдасаряна «Эркен кишер» («Долгая ночь») не вошел в шорт-лист американской кинопремии Оскар.

Фильм «Эркен кишер» был выдвинут на премию в номинации «Лучший иностранный фильм».

В список десяти претендентов на награду вошли: фильм Кантемира Балагова «Дылда» (РФ), фильм «Боль и слава» испанского режиссера Педро Альмодовара, «Паразиты» (Южная Корея, режиссер — Пон Чжун Хо), «Отверженные» (Франция, режиссер — Ладж Ли), «Раскрашенная птица» (Чехия, режиссер — Вацлав Маргоул), «Правда и справедливость» (Эстония, режиссер — Танел Тоом), «Атлантика» (Сенегал, режиссер — Мати Диоп), «Те, кто остался» (Венгрия, режиссер — Барнабаш Тот), «Страна меда» (Северная Македония, режиссеры — Тамара Котевска и Любомир Стефанов) и «Тело Христово» (Польша, режиссер — Ян Комаса).

Список номинантов премии огласят 13 января. Победителям вручат награду 9 февраля на 92-й церемонии вручения «Оскар» в Лос-Анджелесе.