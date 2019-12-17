Ашхабад и ООН приняли программу по улучшению социальной защиты граждан

— Проект предполагает усиление мер по развитию системы соцуслуг и плотное взаимодействие в этом направлении с подразделениями ООН, — отмечается в сообщении.

Ашхабад и Организация Объединённых Наций решили ещё больше укрепить двустороннее партнёрство в области прав человека, приняв 16 декабря совместную программу «Совершенствование системы социальной защиты путем внедрения инклюзивно качественных социальных услуг на местном уровне». Документ подписали заместитель председателя Кабинета министров, глава МИДаи Елена Панова, постоянный координатор ООН в Туркменистане. Об этом сообщает «Туркменистан сегодня»

Программа создаёт и правовую платформу для углубления связей местных госорганов, а также общественных организаций с ооновскими учреждениями, аккредитованными в Туркменистане.

В документе расписаны скоординированные действия туркменского правительства и ООН по выполнению Целей устойчивого развития (ЦУР).

Напомним, туркменская делегация в июле этого года представила в Нью-Йорке (США) Добровольный национальный обзор по выполнению ЦУР на политическом форуме высокого уровня ООН.

В августе рабочая группа по реализации ЦУР в Туркменистане провела заседание по итогам поездки в штаб-квартиру Сообщества Наций.

― Этот обзор получил высокую оценку многих стран-членов ООН, ― заявила Панова, участвовавшая в заседании.

В октябре туркменское внешнеполитическое ведомство посетил региональный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии Ришард Коменда. На встрече обсуждены расширение партнёрства Ашхабада с Управлением по правам человека ООН, а также выполнение конвенций по правам человека, ратифицированных Ашхабадом.