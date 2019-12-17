Ашхабад и ООН приняли программу по улучшению социальной защиты граждан

— Проект предполагает усиление мер по развитию системы соцуслуг и плотное взаимодействие в этом направлении с подразделениями ООН, — отмечается в сообщении.
Программа создаёт и правовую платформу для углубления связей местных госорганов, а также общественных организаций с ооновскими учреждениями, аккредитованными в Туркменистане.
В документе расписаны скоординированные действия туркменского правительства и ООН по выполнению Целей устойчивого развития (ЦУР).
Напомним, туркменская делегация в июле этого года представила в Нью-Йорке (США) Добровольный национальный обзор по выполнению ЦУР на политическом форуме высокого уровня ООН.
В августе рабочая группа по реализации ЦУР в Туркменистане провела заседание по итогам поездки в штаб-квартиру Сообщества Наций.
― Этот обзор получил высокую оценку многих стран-членов ООН, ― заявила Панова, участвовавшая в заседании.
В октябре туркменское внешнеполитическое ведомство посетил региональный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии Ришард Коменда. На встрече обсуждены расширение партнёрства Ашхабада с Управлением по правам человека ООН, а также выполнение конвенций по правам человека, ратифицированных Ашхабадом.