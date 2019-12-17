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В Эр-Рияде открыт новый офис для кыргызских дипломатов

В Эр-Рияде открыт новый офис для кыргызских дипломатов
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, 16 декабря, находясь с официальным визитом в Королевстве Саудовская Аравия — городе Эр-Рияд принял участие в торжественном открытии нового здания посольства Кыргызстана в Королевстве Саудовская Аравия. Об этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе президента Киргизии.

В своем выступлении на церемонии киргизский лидер отметил, что согласно историческим источникам арабские путешественники в своих записях описали кыргызский народ, его земли, быт и культуру, следовательно, связь между двумя народами зародилась еще в древности.

— И вот, спустя столетия над нашим посольством в Саудовской Аравии возвышается Кыргызский флаг, наше диппредставительство — это надежный форпост и мост, связывающий крепкими узами две страны, Саудовская Аравия страна, которая в числе первых наладила отношения с нашим внешнеполитическим ведомством, признав независимость Кыргызыстана, подчеркнул глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

В открытии нового комплекса зданий дипмиссии Кыргызстана приняли участие представители мэрии Эр-Рияда, официальные лица, прибывшие в составе кыргызской делегации, сотрудники министерств иностранных дел обоих государств.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в рабочем помещении обновленного посольства провел встречу с соотечественниками, проживающими в Саудовской Аравии.





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