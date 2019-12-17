Нехватка кадров остается серьезной проблемой в российской медицине – Матвиенко

В России растет продолжительность жизни, государство постоянно выделяет деньги на развитие медицины. Тем не менее, остается ряд серьезных нерешенных проблем. Такую точку зрения высказала 16 декабря руководитель Совета Федерации РФ, выступив на заседании Совета законодателей. Об этомсообщили в пресс-службе Совета Федерации.

Парламентарий выступила за проведение тщательного анализа ситуации со здравоохранением, особенно, в малых городах и сельской местности, чтобы понять, какие конкретно меры надо принять по улучшению качества и повышению доступности медпомощи.

Валентина Матвиенко отметила, что есть очевидная и пока нерешенная проблема – нехватка кадров в педиатрии, первичном звене. Она добавила, что надо принять меры, чтобы не было перебоев с поставками жизненно важных лекарств, завышенных цен на препараты.

Спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин согласился, с тем, что кадровый вопрос в малых городах и селах остается болезненной темой, даже, несмотря на то, что власти уже много сделали для развития здравоохранения.