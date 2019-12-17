Нехватка кадров остается серьезной проблемой в российской медицине – Матвиенко

Парламентарий выступила за проведение тщательного анализа ситуации со здравоохранением, особенно, в малых городах и сельской местности, чтобы понять, какие конкретно меры надо принять по улучшению качества и повышению доступности медпомощи.
Валентина Матвиенко отметила, что есть очевидная и пока нерешенная проблема – нехватка кадров в педиатрии, первичном звене. Она добавила, что надо принять меры, чтобы не было перебоев с поставками жизненно важных лекарств, завышенных цен на препараты.
Спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин согласился, с тем, что кадровый вопрос в малых городах и селах остается болезненной темой, даже, несмотря на то, что власти уже много сделали для развития здравоохранения.