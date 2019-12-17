Состоялась встреча премьера Молдовы с Генсеком Совета Европы

В Страсбурге состоялась встреча Генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович Бурич с премьер-министром Молдовы Ионом Кику, сообщает пресс-служба правительства

Премьер Молдовы пожелал успехов Пейчинович Бурич на новом посту, а также заверил в выполнении Молдовой обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС.

Премьер-министр Ион Кику отметил особую значимость партнерских отношений Республики Молдова с Советом Европы на фоне их 25-летия, которые будут отмечаться в 2020 году. По словам премьера, богатый опыт этого сотрудничества способствует продвижению реформ правосудия, модернизации экономики, построению демократического общества и улучшению благосостояния народа.

─ Надеюсь на дальнейшее развитие партнерских отношений Молдовы с Евросоюзом и выражаю слова признательности Совету Европы за поддержку проводимых в стране реформ, ─ заявил премьер-министр.

Как сообщалось ранее, Ион Кику месяц назад был избран на должность премьер-министра Республики Молдовы.