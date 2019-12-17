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Сельское хозяйство в Армении будет развиваться по новому документу

Сельское хозяйство в Армении будет развиваться по новому документу
Глава Минэкономики Армении Тигран Хачатрян 16 декабря рассказал на совещании у премьера Никола Пашиняна о проблемах в сельском хозяйстве. Министр также представил руководству проект Стратегии развития данной сферы на ближайшие 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Армении.

Хачатрян подчеркнул, что одной из главных проблем в развитии данной сферы является ее низкая эффективность, к этому добавляются концентрация на внутренний рынок, наличие низкого институционального потенциала, ограниченность использования инноваций.

Министр заявил, что проект документа составлен с учетом выявленных проблем, в нем же прописаны меры по улучшению ситуации. Например, предлагается активнее привлекать молодежь в данную сферу, заняться расширением сельхозплощадей, внедрением инноваций. 

Одним из ключевых направлений является наращивание экспортного потенциала, в том числе, за счет стимулирования развития скотоводства, повышения качества семян.

Премьер Никол Пашинян обратил внимание, что меры по развитию сельского хозяйства должны быть комплексными. Он дал задание детально обсудить проект документа с представителями профильных ведомств.





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