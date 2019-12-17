В Узбекистане выпустили детскую пластиковую карту

Узбекистан впервые выпустил пластиковые карты для детей и подростков. Обслуживание предоставлено компанией Uzcard, карта называется Uzcard kids. Об этом сообщает сайт межбанковской платёжной системы Узбекистана.

Как отметили в компании, с помощью карты дети смогут производить безналичный расчёт, а родителям только останется контролировать расходы своего ребенка в онлайн-режиме.

Также Uzcard kids предостережет ребёнка от риска потери или кражи наличности и позволит родственникам быстро перевести средства на карту, в случае непредвиденных обстоятельств.

Одним из первых банков, выпустивший Uzcard Kids, стал «Капиталбанк». Но представители компании рассчитывают в скором времени привлечь к продвижению продукта и другие банки страны.