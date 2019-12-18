Американский бизнесмен армянского происхождения Микаель Исраелян приобрел контрольный пакет телеканала RTVi, передает Reuters со ссылкой на заявление канала.

Исраелян купил акции Руслана Соколова, владевшего RTVi с 2012 года. Бизнесмен заявил, что видит возможности для расширения бизнеса на Западном побережье США за счет привлечения зрителей, которые хотят сохранить свои связи с российской культурной и новостной повесткой.

«Сегодня в Соединенных Штатах проживает около семи миллионов русскоязычных людей, которые заинтересованы в оригинальном высококачественном контенте на своем родном языке», — говорится в заявлении Исраеляна, передает РБК.

Микаель Исраелян — ресторатор и предприниматель, исполнительный директор компании Muse Lifestyle Group.

