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Микаель Исраелян приобрел контрольный пакет телеканала RTVi

 
Американский бизнесмен армянского происхождения Микаель Исраелян приобрел контрольный пакет телеканала RTVi, передает Reuters со ссылкой на заявление канала.
Исраелян купил акции Руслана Соколова, владевшего RTVi с 2012 года. Бизнесмен заявил, что видит возможности для расширения бизнеса на Западном побережье США за счет привлечения зрителей, которые хотят сохранить свои связи с российской культурной и новостной повесткой.
«Сегодня в Соединенных Штатах проживает около семи миллионов русскоязычных людей, которые заинтересованы в оригинальном высококачественном контенте на своем родном языке», — говорится в заявлении Исраеляна, передает РБК. 
Микаель Исраелян — ресторатор и предприниматель, исполнительный директор компании Muse Lifestyle Group.


  Источник:FMG NEWS

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