Микаель Исраелян приобрел контрольный пакет телеканала RTVi
- 18.12.2019, 09:00,
- В Мире + Европа США и Америка Политика
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Источник:FMG NEWS
Американский бизнесмен армянского происхождения Микаель Исраелян приобрел контрольный пакет телеканала RTVi, передает Reuters со ссылкой на заявление канала.
Исраелян купил акции Руслана Соколова, владевшего RTVi с 2012 года. Бизнесмен заявил, что видит возможности для расширения бизнеса на Западном побережье США за счет привлечения зрителей, которые хотят сохранить свои связи с российской культурной и новостной повесткой.
«Сегодня в Соединенных Штатах проживает около семи миллионов русскоязычных людей, которые заинтересованы в оригинальном высококачественном контенте на своем родном языке», — говорится в заявлении Исраеляна, передает РБК.
Микаель Исраелян — ресторатор и предприниматель, исполнительный директор компании Muse Lifestyle Group.
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