Делегация Казахстана приняла участие в Ассамблее тюркоязычных стран

─ В программе заседаний международных парламентариев запланированы рассмотрение рекомендательных документов рабочих комиссий по экономическим, социальным, культурным и гуманитарным вопросам, по наболевшим проблемам охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, а также обсуждение важных проектов по законодательству и международным отношениям. Также у парламентариев тюркоязычных стран на повестке дня рассмотрение ряда законов об охране нематериального культурного наследия тюркского мира и о туризме, ─ сказал Нурлан Нигматулин.