Туркменское ковроделие внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО

Туркменское искусство ковроделия попало в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом заявил 16 декабря вице-премьер, глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов на правительственном совещании по видеосвязи, сообщает «Туркменистан сегодня»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов назвал включение национального ковродельческого искусства в список ЮНЕСКО историческим событием.

— Великолепные ковры и ковровые изделия — результат таланта и трудолюбия туркменских мастериц, предмет искренней гордости и бесценное достояние народа, — отметил глава государства.

Добавим, в понедельник в Национальном музее туркменского ковра прошёл торжественный форум в честь внесения традиций туркменского ковроделия в репрезентативный список ЮНЕСКО. В музее хранится коллекция редких по художественным достоинствам и технике изготовления ковровых изделий из разных регионов Туркменистана. Здесь учёные, специалисты и ковровщицы восстанавливали сотни старинных орнаментов и реставрировали древнейшие образцы уникальных ковров.

Следует отметить, что Бердымухамедов в разное время предлагал инициировать процесс номинирования на внесение в список ЮНЕСКО национальных ковров, ахалтекинского скакуна и туркменского алабая.