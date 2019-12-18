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Президент Узбекистана посетил престижный японский вуз

Президент Узбекистана посетил престижный японский вуз
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках официального визита в Японию 18 декабря посетил старейшее учебное заведение университет Нагои. Глава узбекского государства встретился с президентом вуза Сейчи Мацуо, с лауреатами Нобелевской премии и научным активом университета. Об этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.

В этом, одном из престижнейших вузов мира, на сегодняшний день обучаются более 30 студентов из Узбекистана. Всего же в этом «альма-матер» получили образование свыше 400 студентов и научных деятелей узбекистанцев.

В Ташкенте уже почти десять лет работает филиал университета Нагои, он служит плацдармом для научного и студенческого обмена между Японией и Узбекистаном. На регулярной основе здесь проходят встречи академиков, конференции и конкурсы.

По словам президента Узбекистана, сегодня особо значимо развитие сотрудничества между нашими странами в сфере образования, важным событием в научной жизни страны, президент назвал визит в Узбекистан нобелевского лауреата профессора Рёжи Ноёри, где ему за весомый вклад в развитие узбекско-японского научного диалога было присвоено звание почетного академика Узбекистана.

На встрече было решено активировать обмены и реализацию совместных научных изысканий в технологиях XXI века.

Также, узбекский лидер встретился со студентами и учеными из Узбекистана, получающими знания в Нагое.

Научный совет японского вуза присвоил Шавкату Мирзиёеву звание Почетного доктора Нагойского Университета.





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