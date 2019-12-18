Помогать бизнесу и развивать экономику Молдовы – Додон рассказал о 5 инициативах

Молдавская экономика, нормальный уровень качества жизни граждан не могут существовать без развития бизнеса. Такое мнение 17 декабря озвучил президент Молдовына форуме «Dialog pro-business». Глава государства заявил, что есть 5 инициатив, которые будут способствовать развитию бизнеса, что придаст импульс всей экономике государства. Об этомсообщили в пресс-службе президента Молдовы

По мнению молдавского лидера, бизнес страдает от того, что у МВД есть функции экономического контроля. Он подчеркнул, что таким образом идет дублирование работы профильных органов, которые занимаются борьбой с экономическими преступлениями. В результате, множество бесполезных проверок, которые только мешают предпринимателям.

На законодательном уровне Додон хочет поддержать отечественных производителей. Он подчеркнул, что на субсидии денег не хватает, поэтому помочь можно, например, утвердив для молдавских производителей квоту на полках торговых сетей.

Президент также выступил за создание в регионах страны площадок, которые позволят создавать рабочие места.

Следующая инициатива – реализация проектов в сфере транспортной инфраструктуры.

Пятым пунктом стало обещание главы государства уменьшить бремя, возложенное на плечи молдаван так называемым «законом о миллиарде».