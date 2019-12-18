Постановлением правительства Узбекистана зоопарк Ташкента передан в частные руки

Государственное предприятие «Ташкентский зоопарк» не справилось с удержанием рентабельности зоопарка, одного из посещаемых мест столицы Узбекистана в большей части детьми. Правительство решило, что будет лучше передать учреждение «братьев наших меньших» в частные руки. Это решение перешло в практическую плоскость. В постановлении кабинета министров опубликованном на Lex.uz указаны юридические условия перехода.

На основании постановления госпредприятие «Ташкентский зоопарк» реорганизуется в одноименное общество с ограниченной ответственностью и передается в доверительное управление компании Wildlife Care, её учредители Falcon Hunting Solutions (95%), и гражданин Узбекистана Абдулла Алиходжаев (5%).

Эта компания известна деятельностью в охране биоразнообразия, в сохранении и популяции редких видов животных, обитающих в дикой природе. В Узбекистане Wildlife Care занимается развитием экотуризма.

В первую пятилетку инвесторы должны будут вложить 5 миллионов долларов. В эту сумму включён комплекс задач: доставка новых видов животных, изменение интерьера, обновление вольеров, «медицинский центр» для животных. Также будет создан специальный центр где переквалифицируют сотрудников. При условии выполнения компанией взятых обязательств их ждет соглашение на 30 лет.

Ташкентский зоопарк одно из любимых мест досуга горожан, особенно маленьких, он был создан почти век назад — в 1924 году, в 1994 году поменял месторасположение.