Президент Таджикистана открыл новое здание Агентства по борьбе с коррупцией

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 17 декабря в Душанбе в торжественной обстановке запустил в эксплуатацию новое здание Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией. Об этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе президента Таджикистана.

Состоящее из 182 оснащенных современным оборудованием кабинетов, просторного конференц-зала, дополнительных помещений для различных мероприятий, 7-этажное современное здание стало украшением столичного района Сино. Сотрудники Агентства получили возможность пользоваться современной электронной библиотекой, подключенной к интернету, а также спортивно-тренажерным залом и современной столовой. Возведённый объект занимает 12 тысяч 216 квадратных метров площади.

Работники Агентства выразили искреннюю благодарность президенту за создание всех условий для их эффективной деятельности по защите законности.

Оснащенную современными средствами освещения окрестность здания Агентства украшают посаженые декоративные цветы, кустарники и многочисленные тенистые деревья.

По окончании ознакомительной части, президент Эмомали Рахмон подарил ведомству 175 современных компьютеров и провел совещание, посвященное мероприятию.