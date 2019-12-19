В правительстве Армении обсудили бюджетное финансирование на будущий год

Никол Пашинян 18 декабря провел заседание правительства, где был рассмотрен бюджет страны на 2020 год министерства образования, науки, культуры и спорта. В будущем году систему образования Армении ждет реформирование, это требует изменить финансирование по сравнению с текущим годом. Об этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе главы правительства Армении

На совещании были обсуждены вопросы и приняты решения, касающиеся среднего образования. В частности, будет проведена повсеместная аттестация учителей, в целях эффективности изменится учебная программа старших классов, будут заменены некоторые учебные предметы. Также, изменения коснулись ранее предусмотренных расходов на благоустройство дошкольных учреждений.

Премьер-министр Никол Пашинян, говоря о детских дошкольных заведениях, помимо материальной базы, остановился на воспитательных аспектах, он потребовал от ответственных лиц большой отдачи, отметив, что первые максимальные навыки человека закладываются именно в детском возрасте, поэтому необходимо разработать специальную учебную программу для развития дошколят.

Далее в ходе заседания была озвучена информация что средства, выделенные в 2020 году на развитие науки вырастут на 17%. Такой прирост финансирования научной сферы в Армении происходит впервые. В связи с этим повысится требовательность к плодотворности научных учреждений.

Касаясь темы развития сферы культуры премьер, рекомендовал работать более креативно и предприимчиво — театры, музеи, кинотеатры, творческие коллективы должны стремится к увеличению своих доходов.