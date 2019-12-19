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Утверждены инвестпроекты 4 конгресса и выставки «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий 2020»

Утверждены инвестпроекты 4 конгресса и выставки «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий 2020»Руководители ключевых инвестиционных проектов по строительству и реконструкции ГЭС в странах Центральной Азии, Северного Кавказа и Каспийского региона подтвердили свое участие в IV международном конгрессе и выставке «Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий 2020» (Бишкек, 19 – 20 февраля 2020 года). Об SNG.Today сообщила руководитель конгресса Милана Ставная.

Конгресс и выставка проводятся при официальной поддержке и участии высоких делегаций от Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, Национального энергохолдинга, Агентства по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики.

Среди инициаторов и инвестиционных проектов, подтвердивших участие: 

- Электрические станции, Кыргызстан – основной производитель электроэнергии в Кыргызстане, единственный оператор крупных и средних ГЭС в стране. Компания имеет несколько проектов со сроками реализации до 2025, среди которых: реконструкция Токтогульской ГЭС, реконструкция Ат-Башинской ГЭС, реконструкция Уч-Курганской ГЭС, строительство Камбаратинской ГЭС-1 и второго гидро-агрегата Камбаратинской ГЭС-2;

- Самрук-Энерго, Казахстан – крупнейший в Казахстане государственный многопрофильный энергетический холдинг, управляющий всеми крупными ГЭС в стране. Компания проводит модернизацию Шардаринскуой ГЭС, включающую замену всех четырех гидроагрегатов, и рассматривает проект увеличения выработки Мойнакской ГЭС;

- Рогунская ГЭС, Таджикистан – проект строительства ГЭС находится на стадии реализации и должен быть завершён к 2033 г. По проекту планируется установка шести гидроагрегатов мощностью 600 МВт каждый;

- Нурекская ГЭС, Таджикистан – в настоящее время реализуется первая фаза реконструкции Нурекской станции, всего проект предполагает две фазы, с общей суммой финансирования – до 700 млн долл. Полное обновление станции произойдёт за 10 лет;

- Эко Энерджи, Россия – реализует проект создания энергетического кластера в Республике Дагестан. Проект представляет собой комплекс объектов генерации электроэнергии мощностью 525 МВт, из которых 300 МВт являются комплексом объектов малой гидроэнергетики.

Все желающие могу запросить полный список инвестпроектов на сайте организаторов, а также запросить регистрацию на мероприятие.





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