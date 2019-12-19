Россия продолжает помогать страдающей от американских санкций Венесуэле

Ситуация в Венесуэле остается тяжелой благодаря «санкционному» давлению со стороны Вашингтона. В латиноамериканском государстве население столкнулось с искусственно созданным дефицитом продуктов питания и лекарств, рассказала 18 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что Москва, в отличие от Вашингтона, оказывает гуманитарную поддержку простым гражданам. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе МИД России.

Учитывая последствия введенных ограничений, неуместны их оправдания какими-то политическими задачами, о которых говорят американские политики, сказала Захарова.

Не удивляют российскую сторону и заявления Госдепа США о том, что не исключены варианты силового воздействия на Каракас. Захарова считает, что Вашингтон уже не может придумать ничего нового. Разумнее Штатам заняться восстановлением в Венесуэле того, что пытались разрушить.

Мария Захарова добавила, что в отличие от Вашингтона, российская сторона оказывает поддержку простому народу Венесуэлы. Поставки инсулиносодержащих препаратов уже помогли сохранить жизнь тысячам граждан латиноамериканского государства.