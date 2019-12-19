Глава Туркменистана отправится в Россию на неформальный саммит СНГ

Глава Туркменистана20 декабря отправится в Санкт-Петербург — северную столицу России, где пройдёт неформальный саммит лидеров Содружества Независимых Государств. Подготовка к рабочему визиту обсуждалась 18 декабря на заседании туркменского правительства. Об этом сообщает издание «Туркменистан сегодня»

Выступивший на совещании туркменский президент заявил о неизменной приверженности своей страны традиционному диалогу в формате СНГ.

— Наше нейтральное государство и впредь будет занимать деятельную позицию в вопросах партнёрства в рамках Содружества, — подчеркнул Бердымухамедов.

Внеплановую встречу без галстуков лидерам СНГ предложил президент России Владимир Путин. Неформальный саммит не предполагает жёсткой повестки дня.

— Будет широкий круг вопросов. Но самое главное — стремление решить наболевшие и актуальные вопросы, — прокомментировал предстоящий саммит председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

Напомним, в 2018 году неформальная встреча глав государств СНГ прошла в Санкт-Петербурге 6 декабря. Президент Бердымухамедов тогда также совершил визит в Россию, чтобы встретиться со своими коллегами по Содружеству.