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Президент Беларуси обсудил проблемные инвестиционные программы

Президент Беларуси обсудил проблемные инвестиционные программы
Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 декабря, на совещании по эффективности инвестиционных проектов, потребовал достижения максимальной отдачи вложенных в экономику страны средств. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства отдельно подчеркнул, что вкладываемые средства должны стать фактором роста экономики, принести стабильное развитие и повысить уровень жизни населения.

─ С момента обретения независимости, как бы ни было трудно, мы не закрыли, а поддержали и постоянно развиваем промышленное производство. Мы сохранили крупнейшие в мировом масштабе предприятия машиностроения, нефтепереработки, химической промышленности, ─ отметил Лукашенко.

Основным был вопрос: почему вложенные значительные финансовые средства не дали ожидаемого результата? Главной задачей совещания белорусский лидер назвал принятие решения по нескольким малоэффективным проектам.

Кроме этого, в ходе совещания, были обсуждены вопросы развития производств на основе местного сырья, поддержка государством отдельных отраслей промышленности, модернизация существующей энергосистемы и развитие возобновляемой и атомной энергетики.

Не остались без внимания президента и вопросы охраны окружающей среды. 

По результатам совещания глава государства дал указание создать межведомственную рабочую группу. В кратчайшее время ей требуется ещё раз просмотреть проблемные инвестпроекты и определить, на что будут потрачены деньги и как они будут возвращены.





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