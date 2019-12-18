C новым годом 2019


 
  • 21:55 – Глава Туркменистана отправится в Россию на неформальный саммит СНГ 
  • 21:32 – 45-летняя Виктория Бекхэм засветила стройную фигуру в спортивном топе: фото 
  • 13:12 – Авиакомпания Wizz Air начнет полеты из Еревана в Вену и Вильнюс с апреля 2020 г 
  • 13:12 – Авиакомпания Wizz Air начнет полеты из Еревана в Вену и Вильнюс с апреля 2020 г 
  • 21:00 – Белла Хадид с обнаженной грудью 
  • 17:53 – Экс-генпрокурор Армении Геворк Костанян объявлен в розыск 

Туркменистан передал Афганистану в качестве гуманитарной помощи трансформатор

Туркменистан передал Афганистану в качестве гуманитарной помощи трансформаторТуркменистан передал Афганистану в качестве гуманитарной помощи трансформатор напряжением 220/110/10 кВ мощностью 125 МВт. Представители афганских властей получили трансформатор и вспомогательное электротехническое оборудование от туркменских энергетиков 17 декабря в городе Тургунди провинции Герат. Электрооборудование послужит для развития экономики соседней страны, сообщает сетевое издание «Туркменистан сегодня».

— Акция будет иметь важное значение как в налаживании надёжного энергоснабжения в Афганистане, так и в увеличении объёмов поставляемой туркменской электроэнергии, — говорится в сообщении.

Туркменистан поставляет электроэнергию южному соседу по льготному тарифу. Кроме этого туркменские компании возводят в афганских провинциях медицинские и образовательные учреждения. Первая партия газобензина ECO-93, произведённого газохимическим комплексом в Овадандепе, отправлена в июне этого года в Афганистан в качестве гумпомощи.

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов 29 ноября этого года на саммите глав Центрально-Азиатских государств в Ташкенте (Узбекистан) призвал своих коллег по региону активнее интегрировать Афганистан в региональные проекты.





  •   Просмотров Сегодня: 30


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Туркменистан и Всемирный банк обсудили вопросы расширения сотрудничества
    » Глава Туркменистана предложил активнее интегрировать Афганистан в региональные проекты
    » Туркменистан и Бахрейн провели совместный бизнес-форум
    » Туркменистан и Бахрейн провели совместный бизнес-форум
    » Туркменистан и Бахрейн проведут совместный бизнес-форум
    » Туркменистан и Грузия обсудили развитие договорно-правовой базы сотрудничества
    » Туркменистан заявил о готовности к энергосотрудничеству со странами ШОС
    » Глава Туркменистана прибыл в Токио
    » Транзит афганских "товаров" через Азербайджан в Россию и Европу | Криминальный Азербайджан
    » Медучреждения Армении получили противораковые препараты в качестве гуманитарной помощи
    » Туркменистан в ОИС будет представлять Оразмухаммет Чарыев
    » Борт МЧС вылетел из подмосковного аэропорта Раменское в республику Йемен с грузом гуманитарной помощи
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Глава Туркменистана отправится в Россию на неформальный саммит СНГ

    • 21:55
    • 40
    • 0

    Президент Беларуси обсудил проблемные инвестиционные программы

    • 20:52
    • 41
    • 0

    В правительстве Армении обсудили бюджетное финансирование на будущий год

    • 19:43
    • 50
    • 0

    Президент Таджикистана открыл новое здание Агентства по борьбе с коррупцией

    • 13:56
    • 32
    • 0

    Утверждены инвестпроекты 4 конгресса и выставки «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий 2020»

    • 09:37
    • 32
    • 0

    Россия продолжает помогать страдающей от американских санкций Венесуэле

    • 09:25
    • 38
    • 0

    Постановлением правительства Узбекистана зоопарк Ташкента передан в частные руки

    • 21:51
    • 75
    • 0

    Помогать бизнесу и развивать экономику Молдовы – Додон рассказал о 5 инициативах

    • 20:18
    • 80
    • 0

    Президент Узбекистана посетил престижный японский вуз

    • 19:09
    • 78
    • 0

    Туркменское ковроделие внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО

    • 18:29
    • 86
    • 0

    Делегация Казахстана приняла участие в Ассамблее тюркоязычных стран

    • 17:21
    • 81
    • 0

    Туркменистан передал Афганистану в качестве гуманитарной помощи трансформатор

    • 13:56
    • 32
    • 0

    Микаель Исраелян приобрел контрольный пакет телеканала RTVi

    • 09:00
    • 110
    • 0

    Состоялась встреча премьера Молдовы с Генсеком Совета Европы

    • 22:09
    • 127
    • 0

    Нехватка кадров остается серьезной проблемой в российской медицине – Матвиенко

    • 21:59
    • 123
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 56432
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 50517
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47295
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 42537
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 36406
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35066
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 31678
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 29789
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 29716
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 29648
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 22770
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 22759
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22275
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 19802
    • 0

    В Азербайджане уничтожают армянское цивилизационное наследие: Только Факты

    • 16:41
    • 18378
    • 0

    Туркменистан передал Афганистану в качестве гуманитарной помощи трансформатор

    • 13:56
    • 32
    • 0

    Президент Беларуси обсудил проблемные инвестиционные программы

    • 20:52
    • 41
    • 0

    Глава Туркменистана отправится в Россию на неформальный саммит СНГ

    • 21:55
    • 40
    • 0

    Россия продолжает помогать страдающей от американских санкций Венесуэле

    • 09:25
    • 38
    • 0

    Утверждены инвестпроекты 4 конгресса и выставки «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий 2020»

    • 09:37
    • 32
    • 0

    В правительстве Армении обсудили бюджетное финансирование на будущий год

    • 19:43
    • 50
    • 0

    Президент Таджикистана открыл новое здание Агентства по борьбе с коррупцией

    • 13:56
    • 32
    • 0

    Постановлением правительства Узбекистана зоопарк Ташкента передан в частные руки

    • 21:51
    • 75
    • 0

    Помогать бизнесу и развивать экономику Молдовы – Додон рассказал о 5 инициативах

    • 20:18
    • 80
    • 0

    Президент Узбекистана посетил престижный японский вуз

    • 19:09
    • 78
    • 0

    Туркменское ковроделие внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО

    • 18:29
    • 86
    • 0

    Делегация Казахстана приняла участие в Ассамблее тюркоязычных стран

    • 17:21
    • 81
    • 0

    Микаель Исраелян приобрел контрольный пакет телеканала RTVi

    • 09:00
    • 110
    • 0

    Владимир Зеленский разработал формулу для развития Украины

    • 11:16
    • 49
    • 0

    В Узбекистане выпустили детскую пластиковую карту

    • 18:47
    • 100
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА