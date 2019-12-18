Туркменистан передал Афганистану в качестве гуманитарной помощи трансформатор напряжением 220/110/10 кВ мощностью 125 МВт. Представители афганских властей получили трансформатор и вспомогательное электротехническое оборудование от туркменских энергетиков 17 декабря в городе Тургунди провинции Герат. Электрооборудование послужит для развития экономики соседней страны, сообщает сетевое издание «Туркменистан сегодня».

— Акция будет иметь важное значение как в налаживании надёжного энергоснабжения в Афганистане, так и в увеличении объёмов поставляемой туркменской электроэнергии, — говорится в сообщении.

Туркменистан поставляет электроэнергию южному соседу по льготному тарифу. Кроме этого туркменские компании возводят в афганских провинциях медицинские и образовательные учреждения. Первая партия газобензина ECO-93, произведённого газохимическим комплексом в Овадандепе, отправлена в июне этого года в Афганистан в качестве гумпомощи.

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов 29 ноября этого года на саммите глав Центрально-Азиатских государств в Ташкенте (Узбекистан) призвал своих коллег по региону активнее интегрировать Афганистан в региональные проекты.