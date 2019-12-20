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Истинный архитектор Пизанской башни Бонанно Пизано

Итальянские ученые заявили, что нашли ответ на 400-летнюю загадку Пизанской башни. Они назвали имя архитектора этой знаменитой итальянской достопримечательности, пишет «Корреспондент» со ссылкой на The Telegraph.

Специалисты Scuola Normale Superiore, университета в Пизе, воспользовались трехмерным сканированием и полностью восстановили текст на камне, который был обнаружен еще в 1838 году в основании этого 55-метрового сооружения.

Ученые-палеографы прочли поврежденную надпись, которая гласит: «Я, кто, без сомнения, воздвиг это удивительное здание, которое выше всего, я гражданин Пизы по имени Бонанно».

Теперь, утверждают эксперты, можно с уверенностью сказать, что архитектором знаменитой башни был зодчий Бонанно Пизано, а не Джованни ди Симоне, как некоторые ранее полагали.

Напомним, что Пизанскую башню сделали в качестве колокольни для кафедрального собора Санта-Мария Ассунта. Сооружение наклонилось из-за ошибок проектировщиков и мягкого грунта.


 


  Источник:FMG NEWS

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