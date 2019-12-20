ПРООН и Туркменистан взялись за укрепление торгового потенциала страны

Программа развития ООН (ПРООН) в декабре этого года взялась совместно с Министерством торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана за новый проект сотрудничества. Его суть — укрепление торгового потенциала страны, сообщает пресс-служба ПРООН.

Проект направлен на развитие человеческого капитала для увеличения конкурентоспособности местного персонала. Совместные меры должны превращать человеческий интеллект в движущую силу экономического подъёма. Мероприятия в рамках проекта преследуют цель стимулировать диверсификацию туркменского экспорта и рост доли продукции с более высокой добавленной стоимостью в статье экспорта. По замыслу разработчиков, эти шаги помогут уменьшать импортную зависимость экономики страны.

И.о. постоянного представителя ПРООН в Туркменистане Натия Нацвлишвили считает, что диверсификация экономики очень важна для туркменского правительства.

— Мы с нетерпением ожидаем выполнения этого проекта с наилучшим качеством, привлечением экспертов мирового уровня и мобилизации всех наших навыков и опыта, — подчёркивает Нацвлишвили.

Попутные цели совместного проекта — укрепление институционального и кадрового потенциала страны через серии тренингов и повышение эффективности инструментов регулирования торговли, поддержка разработки и выполнения мер по обеспечению эффективного доступа туркменского экспорта на рынки других стран.

Новый проект охватывает 2019-2021 годы. Расходы на его выполнение оплачивают туркменские власти.