Дни казахстанской медицины прошли в Таджикистане

В Душанбе 19 декабря прошёл форум «Дни Казахстанской медицины в Таджикистане». В ходе мероприятия прошла выставка с участием ведущих медицинских организаций Казахстана. Об этом сообщило SNG.FM.

В состав делегации Казахстана вошли вице-министр здравоохранения Олжас Абишев, представители ведущих медицинских центров, профильных медицинских и санаторно-профилактических организаций, медицинских ВУЗов и сотрудники консалтинговых компаний.

Цель мероприятия направлена на усиление сотрудничества между системами здравоохранения двух стран, расширение взаимодействия между медицинскими организациями, обмен опытом и знаниями, инновациями и технологиями во благо обеспечения доступности и качества оказания медицинской помощи гражданам Таджикистана и Казахстана.

На форуме с презентациями выступили руководители научных центров Казахстана. В ходе мероприятия прошла медицинская выставка с участием ведущих медицинских организаций, провели мастер-классы, дискуссии, консультации и хирургические операции.

Также Абишев отметил важность сотрудничества двух стран в сфере здравоохранения, и назвал Дни казахстанской медицины в Таджикистане устойчивым шагом на пути расширения сотрудничества в этой области.

По итогам форума подписаны ряд Меморандумов о сотрудничестве между государственными и частными организациями здравоохранения двух стран.

Отметим, что с 2003 года ведётся сотрудничество медицинских учреждений Таджикистана, в частности Республиканского научного Центра сердечно-сосудистой хирургии Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан с научным Центром хирургии имени А.Н.Сызганова, Научно исследовательским институтом кардиологии и внутренних болезней, а также Центром педиатрии и детской кардиохирургии Казахстана.

Напомним, что в октябре текущего года министр здравоохранения и социальной защиты Таджикистана Насим Олимзода встретился с заместителем министра здравоохранения Казахстана Олжасом Абишевым. Стороны обсудили аспекты цифровизации в медицине.