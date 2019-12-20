Туркменистан покажет свои ковры и текстиль на выставке во Франкфурте-на-Майне

— На престижной выставке, которая будет проходить 7-10 января 2020 года, будут представлены достижения Туркменистана в текстильной отрасли и ковроделии, — говорится в сообщении.

Министерства текстильной промышленности Туркменистана в начале января будущего года повезёт туркменские ковры и текстильные изделия на Международную выставку Heimtextil. Ежегодная экспозиция проходит в германском городе Франкфурте-на-Майне, сообщает «Туркменистан сегодня»

Туркменский стенд во Франкфурте-на-Майне расскажет о тенденциях развития отрасли, укрепляющей свои позиции на мировом рынке текстиля. Выставка поможет производителям ковров и текстильной продукции реализовать свою маркетинговую стратегию, отмечает издание.

Следует отметить, что Туркменистан активно продвигает ковры и текстиль на международных выставках. Минтекстильпром страны в январе этого года участвовал в Heimtextil-2019. В коллекцию туркменского текстиля тогда вошли постельное бельё, махровые ткани и изделия, кухонные и банные наборы.

Кроме того, в 2019 году туркменские ковры выставлялись на экспозиции Carpet & Art Oasis в Дубае, в Азербайджанском музее ковра в Баку, на выставке промышленных товаров Туркменистана в Сингапуре.

Примечательно, что в июле началась продажа туркменских ковров через китайский интернет-магазин Alibaba.com.