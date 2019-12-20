Вифлеемский огонь мира доставили украинскому президенту

В офис президента Украины 19 декабря прибыли молодые граждане страны – скауты и гайды. Дети рассказали, что выполняют почетную миссию, и передали главе государства Владимиру Зеленскому Вифлеемский огонь мира. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Украины.

Молодые украинцы подчеркнули, что они уже более 10 лет соблюдают добрую традицию, которой исполнилось 33 года. Она заключается в передаче Света мира из Вифлеема в те государства, где есть скауты, которые ежедневно стараются сделать мир лучше.

Дети подчеркнули, что нынешняя дата особенная – она совпала с Днем святого Николая. Они пожелали своему государству благополучия, мира и процветания.

Поблагодарив детей, Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает мира. Президент надеется, что переданный огонь будет согревать каждого гражданина.

«Знайте, что мы все работаем на благо нашей страны, и у нас всех действительно любовь в сердце – ради таких, как вы. Вы замечательные, самые лучшие наши украинцы, и я поздравляю вас и всех детей Украины с Днем святого Николая», - обратился Зеленский к скаутам.

В завершение встречи дети подарили главе государства каталог добрых дел и исполнили праздничную песню. В ответ лидер вручил им подарки.