Состоялись переговоры на высшем уровне между Узбекистаном и Японией

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 декабря в ходе официального визита в Японию провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Премьер-министр Японии высоко оценил динамичный курс современного Узбекистана, особо отметив роль узбекского государства в развитии регионального политического диалога в Центральной Азии. Об этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.

Глава узбекского государства выразил признательность правительству Японии за вклад в процесс экономической модернизации в республике, в содействии в подготовке, на нынешнем этапе востребованных кадров.

Стороны выразили заинтересованность и далее наращивать экономическое сотрудничество, запланировано увеличение товарооборота, расширение географии инвестиционных вложений, совместная работа финансовых институтов и развитие производства современной технологической продукции.

Между Ташкентом и Токио достигнута договоренность о реализации перспективных — энергетических, промышленных, машиностроительных, сельскохозяйственных взаимных проектов. Также в полном объеме будет использован совместный потенциал в текстильном производстве и туристической индустрии. Ещё одним важным звеном переговоров между лидерами стран стал обмен законотворческим опытом, стороны договорились проводить межпарламентские встречи.

В рамках официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Японию, 20 декабря в Токио состоялась встреча с императором Японии Нарухито.