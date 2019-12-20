Президент Армении дал совет молодежи и напомнил о значимости технологий

Армен Саркисян. Политик дал совет молодежи: раскрывать свои таланты, занимаясь любимым делом. Так гораздо быстрее можно добиться успеха. В то же время он обратил внимание, что в современном мире никак без IT. Саркисян подчеркнул, что молодые граждане должны разбираться в технологиях. К тому же, эта сфера в стране нуждается в серьезном развитии. Об этом сообщили в В Мецаморской старшей школе №2 19 декабря выступил президент Армении. Политик дал совет молодежи: раскрывать свои таланты, занимаясь любимым делом. Так гораздо быстрее можно добиться успеха. В то же время он обратил внимание, что в современном мире никак без IT. Саркисян подчеркнул, что молодые граждане должны разбираться в технологиях. К тому же, эта сфера в стране нуждается в серьезном развитии. Об этом сообщили в пресс-службе президента Армении

Президент дал понять, что не должны все массово становиться учеными. Однако, без современных технологий сейчас невозможно развивать страну. Армен Саркисян констатировал, что пока в республике сфера IT не прогрессирует.

«…В каком-то смысле в сфере информационных технологий мы являемся страной-потребителем. Если хотим, чтобы наша страна достигла успеха, то нужно быть не потребляющей, а предлагающей страной…», - сказал президент.

Он напомнил, что в прошлом и позапрошлом веках представителя армянского народа доказали всему миру, что могут создавать, изобретать. Теперь очередь за нынешней молодежью. Президент подчеркнул, что хочет видеть Армению центром развития технологий, стартапов, а также «магнитом» для международных компаний.