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Туркменский эксперт: «Востоковедение основано во Франции»

Туркменский эксперт: «Востоковедение основано во Франции»Востоковедение как совокупность наук о странах и народах Востока основано в XIV веке во Франции. Такое решение приняли участники XV Вселенского собора, проходившего в 1311-1312 годах в городе Вьенне, сказал 19 декабря старший научный сотрудник Института истории и археологии Академии наук Туркменистана Джума Оразклычев, сообщает онлайн-радио «Голос СНГ».

После этого появились профессуры арабского, еврейского и халдейского языков при университетах: Парижа во Франции, Рима и Болоньи в Италии, Оксфорда в Англии и Саламанки в Испании, уточняет эксперт.

Внимание к востоковедению как к науке возросло во время правления Людовика XV. Французский король назначил одного из крупнейших французских просветителей Вольтера (настоящее имя — Франсуа Мари Аруэ) историографом, а также ввёл в состав Французской академии. В своём «Эссе о всеобщей истории и о правах и духе народов» ученый отмечает, что европейцы во многом обязаны восточным народам. К примеру, астрономию, химию и медицину научно основали и подарили миру учёные Востока, считал Вольтер.

По данным французского академика Антуана-Жана де Сен-Мартена (1791-1832), нейтралитет как новая модель статуса государства также возник на Востоке. Книга учёного под названием Fragments d’une histoire des Arsacides («Фрагменты истории Аршакидов») вышла в 1850 году уже после его смерти. Там приведены доказательства, что нейтральный статус Парфии, юридически оформленный парфяно-римскими договорами в I веке до нашей эры — это исторический факт.

— О нейтралитете Парфии сказано на 74 и 75 страницах I тома книги «Фрагменты истории Аршакидов» академика Сен-Мартена, — констатирует Оразклычев.

Кроме этого, американский историк Нельсон Дибвойз на 79 и 80 страницах своей книги «Политическая история Парфии», изданной на русском языке в Санкт-Петербурге (Россия) в 2008 году, также рассказывает о парфяно-римских договорах, юридически закрепивших за Парфией нейтральный статус. Сопоставление данных Сен-Мартена и Дивбойза указывает на даты подписания этих документов — 69 и 66 годы до н.э., резюмирует туркменский эксперт.

Напомним, Оразклычев 9 декабря этого года в преддверии празднования 24-й годовщины нейтрального статуса Туркменистана заявил, что у истоков туркменского нейтралитета стояли парфяне — предки туркменов.





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