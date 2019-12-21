Армения закупила новые мощные зенитно-ракетные комплексы | Вооружение Армении

Никол Пашинян.



"Вооруженные силы Армении пополнились сверхсовременными комплексами противовоздушной и противоракетной обороны "Тор-М2КМ"", - написал Пашинян. Вооруженные силы Армении получили современные системы зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2КМ", написал на своей странице в Facebook премьер-министр Армении "Вооруженные силы Армении пополнились сверхсовременными комплексами противовоздушной и противоракетной обороны "Тор-М2КМ"", - написал Пашинян.



Комплексы произведены в 2019 году. Их количество армянский премьер не указал, сославшись на "военную тайну".



Система "Тор" – сверхсовременный зенитно-ракетный комплекс, который может в автоматическом режиме, даже без участия личного состава, вести борьбу с воздушными нападениями любого спектра, в том числе высокоточными ракетами.

Комплекс разработан для защиты военных, экономических и других объектов от ударов с воздуха на тактическом уровне. ЗРК может эффективно бороться против различных видов ракет (в том числе крылатых и противорадиолокационных), беспилотных летательных аппаратов, авиационных бомб, самолетов и вертолетов противника.



