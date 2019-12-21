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Месторождение Таджибай в Туркменистане дало первые миллионы кубов газа

Месторождение Таджибай в Туркменистане дало первые миллионы кубов газаГазовое месторождение Таджибай на юге Лебапского региона Туркменистана к декабрю этого года дало первые десятки миллионов кубометров природного газа. Пока на газоносной площади работает одна скважина, ежесуточный дебет которой — 450 тыс. кубов голубого топлива, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

— Параллельно идёт проходка ещё трёх разведочных скважин. В ближайшие годы добыча природного газа на месторождении значительно вырастет за счёт ввода в строй новых скважин, — говорится в сообщении.

По данным издания, управление «Лебапгазчыкарыш» («Лебапгазодобыча») с начала года добыло свыше восьми млрд кубов голубого топлива, а также более 50 тыс. тонн газового конденсата. Последнее используется для выпуска светлых нефтепродуктов, пользующихся спросом на мировом рынке.

Напомним, Госкорпорация «Туркменгеология» нашла газ на площади Таджибай в Чарджевском этрапе Лебапского велаята в мае этого года. Сырьё отличалось отсутствием в своём составе серы.

Добавим, вопросы развития нефтегазовой отрасли туркменское правительство обсудило 13 декабря на заседании по видеосвязи. Выступивший на нём вице-премьер Мыратгелди Мередов рассказал о расширении геологоразведочных работ для выявления новых залежей углеводородов и ускоренном промышленном освоении нефтегазовых месторождений.

А 14 декабря в Туркменистане отметили День работников нефтегазовой промышленности и геологии.





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