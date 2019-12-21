Месторождение Таджибай в Туркменистане дало первые миллионы кубов газа

— Параллельно идёт проходка ещё трёх разведочных скважин. В ближайшие годы добыча природного газа на месторождении значительно вырастет за счёт ввода в строй новых скважин, — говорится в сообщении.
По данным издания, управление «Лебапгазчыкарыш» («Лебапгазодобыча») с начала года добыло свыше восьми млрд кубов голубого топлива, а также более 50 тыс. тонн газового конденсата. Последнее используется для выпуска светлых нефтепродуктов, пользующихся спросом на мировом рынке.
Напомним, Госкорпорация «Туркменгеология» нашла газ на площади Таджибай в Чарджевском этрапе Лебапского велаята в мае этого года. Сырьё отличалось отсутствием в своём составе серы.
Добавим, вопросы развития нефтегазовой отрасли туркменское правительство обсудило 13 декабря на заседании по видеосвязи. Выступивший на нём вице-премьер Мыратгелди Мередов рассказал о расширении геологоразведочных работ для выявления новых залежей углеводородов и ускоренном промышленном освоении нефтегазовых месторождений.
А 14 декабря в Туркменистане отметили День работников нефтегазовой промышленности и геологии.