Эксперт рассказал о планах Туркменистана по глубокой переработке нефти

— В Туркменистане сейчас готовится «Концептуальная стратегия развития Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов и Сейдинского нефтеперерабатывающего завода», — утверждает эксперт.
По данным Уссаева, этот документ определит оптимальные направления развития нефтехимических предприятий, а новое технологическое оборудование позволит перерабатывать туркменскую нефть до максимально возможных показателей.
Эксперт дополнительно рассказал SNG.Today о том, что Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) производит автомобильные бензины, авиационный керосин, гидроочищенное дизельное топливо, дорожные битумы, смазочные масла, полипропилен и сжиженный газ.
— Эти товары конкурентоспособные и высокого качества. Они реализуются через Государственную товарно-сырьевую биржу Туркменистана. География потребителей туркменский продукции нефтепереработки обширна. Их покупают страны Европы и Центральной Азии, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, — говорит Уссаев.
Так, внедрение современных научных и технических достижений, новейших мировых технологий обеспечивает повышение уровня производства, расширяет номенклатуру производимых продуктов и, соответственно, расширяет возможности экспорта. Одним из последних примеров тому — реализация проекта строительства на ТКНПЗ установок для получения высокооктановых компонентов автомобильного топлива, вакуумной перегонки мазута, алкилирования лёгких олефинов и изомеризации лёгких бензинов. Этот крупный инвестиционный проект осуществлён консорциумом корейских компаний LG International Corp и Hyundai Engineering Co.
— Среди особо значимых проектов технологического обновления Сейдинского нефтеперерабатывающего завода — строительство новой установки каталитического риформинга, которое осуществила компания Westport Trading Europe Limited из США. Благодаря этому СНПЗ начал производить высокооктановый бензин марки А-95. Годовая мощность установки — 500 тыс. тонн продукции в год, — отмечает туркменский эксперт.