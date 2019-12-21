Эксперт рассказал о планах Туркменистана по глубокой переработке нефти

— В Туркменистане сейчас готовится «Концептуальная стратегия развития Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов и Сейдинского нефтеперерабатывающего завода», — утверждает эксперт.

Туркменские нефтехимики работают над увеличением глубины переработки нефти выше, чем на 90%. В этом им поможет модернизация нефтехимических предприятий страны, отметил 21 декабря главный редактор издания Nebit-gaz Усса Уссаев. Об этом сообщает CentralAsia.news

По данным Уссаева, этот документ определит оптимальные направления развития нефтехимических предприятий, а новое технологическое оборудование позволит перерабатывать туркменскую нефть до максимально возможных показателей.

Эксперт дополнительно рассказал SNG.Today о том, что Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) производит автомобильные бензины, авиационный керосин, гидроочищенное дизельное топливо, дорожные битумы, смазочные масла, полипропилен и сжиженный газ.

— Эти товары конкурентоспособные и высокого качества. Они реализуются через Государственную товарно-сырьевую биржу Туркменистана. География потребителей туркменский продукции нефтепереработки обширна. Их покупают страны Европы и Центральной Азии, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, — говорит Уссаев.

Так, внедрение современных научных и технических достижений, новейших мировых технологий обеспечивает повышение уровня производства, расширяет номенклатуру производимых продуктов и, соответственно, расширяет возможности экспорта. Одним из последних примеров тому — реализация проекта строительства на ТКНПЗ установок для получения высокооктановых компонентов автомобильного топлива, вакуумной перегонки мазута, алкилирования лёгких олефинов и изомеризации лёгких бензинов. Этот крупный инвестиционный проект осуществлён консорциумом корейских компаний LG International Corp и Hyundai Engineering Co.