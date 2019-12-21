Парламент Молдовы узаконил господдержку для жертв политических репрессий

Парламент Молдовы расширит суммы, выделяемые бюджетом на государственные пособия. К общему числу получателей госпособий или пенсий теперь причислены и граждане Молдовы, пострадавшие от политических репрессий с 1917–1990 годы. Теперь пособие на сумму в 500 леев (примерно 29 долларов) будет получать каждая реабилитированная «жертва» вне зависимости от того получает он пенсию и другие выплаты от государства или нет. Соответствующее дополнение в закон приняли депутаты парламента Молдовы 20 декабря, сообщает « ИНФОТАГ ».

До этого право на такое пособие имели лица с оформленной пенсией, или каким-либо пособием в системе соцстраха. Таких граждан в «ведомостях» органов социального страхования приблизительно 9,5 тысяч, а после расширения к ним прибавилось ещё 2 тысячи получателей. Государство выделило на эти цели 12 миллионов леев.

Также на этом слушании члены парламента проголосовали за ежегодное увеличение ежемесячной поддержки гражданам, принимавшим участие в боевых действиях по сохранению целостности и независимости Республики Молдова, ветеранам — афганцам и другим служившим лицам. Выплаты в 2020 году прибавятся от 100 до 300 леев, в 2021 году до 500 леев. Всего таких граждан в стране 35,5 тысяч.

По данным, объявленным на заседании соцвыплаты увеличены 8,9 тысячам пожилым людям и 12,1 тысячам инвалидам, средства для покрытия заложены в государственном бюджете на 2020 год.