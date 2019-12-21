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На Площади Республики Еревана зажглись огни главной новогодней елки.

 самая красивая елка 2020
На Площади Республики Еревана зажглись огни главной новогодней елки.
В официально церемонии участвуют также премьер-министр Армении Никол Пашинян и мэр Еревана Айк Марутян.
После зажжения огней елки началось фантастическое новогоднее представление-мюзикл и открылась Новогодняя и Рождественская ярмарка.
Самая красивая елка мира установленная в Ереване, украшенная десятками километров смарт гирлянд, лазерными установками и просто громадными лед экранами стала самым ожидаемым подарком для детей Армении, Арцаха и конечно же гостей нашего города. Туристы со всех стран мира просто в восторге от лесной красавицы установленной в Ереване. 
Добро Пожаловать в Ереван!!!


  Источник:FMG NEWS

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