На Площади Республики Еревана зажглись огни главной новогодней елки.
В официально церемонии участвуют также премьер-министр Армении Никол Пашинян
и мэр Еревана Айк Марутян.
После зажжения огней елки началось фантастическое новогоднее представление-мюзикл и открылась Новогодняя и Рождественская ярмарка.
Самая красивая елка мира установленная в Ереване, украшенная десятками километров смарт гирлянд, лазерными установками и просто громадными лед экранами стала самым ожидаемым подарком для детей Армении, Арцаха и конечно же гостей нашего города. Туристы со всех стран мира просто в восторге от лесной красавицы установленной в Ереване.