Рахмон и Путин обсудили вопросы укрепления таджикско-афганской границы

Глава Республики Таджикистан Эмомали Рахман 20 декабря в городе Санкт-Петербурге встретился с президентом РФ с Владимиром Путиным. Стороны обсудили вопросы таджикско-российского стратегического партнерства, а также аспекты международной и региональной повестки. Об этом сообщает SNG.FM

На встрече стороны отметили важность охраны границы между Таджикистаном и Афганистаном, обсудили аспекты снабжения новейшими военными оборудованиями и техниками армии Таджикистана.

Также обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества гуманитарной и экономической сферы, затронули тему трудовой миграции, амнистии мигрантов.

В ходе визита в РФ глава Таджикистана встретился с трудовыми мигрантами, студентами. Рахмон призвал соблюдать правила проживания на территории РФ.

Добавим, что Рахмон 20 декабря в Санкт-Петербурге принял участие во внеочередном заседании Совета глав государств СНГ. По итогам заседания подписаны ряд документов. В том числе, соглашение о наборе трудовых мигрантов из Таджикистана для работы в России, соглашение о строительстве русских школ в Таджикистане.

Напомним, что в ноябре текущего года президент РФ Путин, глава Таджикистана Рахмон, и лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке обсудили международную и региональную безопасность, а также вопросы укрепления таджикско-афганской границы.

Отметим, что Россия является главным торговым партнёром Таджикистана. В 2017 году товарооборот между странами вырос на 25% и составил около $900 млн.