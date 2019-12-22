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Макрон на фоне протестов во Франции отказался от президентской пенсии


Президент Франции Эммануэль Макрон в знак солидарности с протестующими против пенсионной реформы заявил, что отказывается от своей президентской пенсии. Как главе государства, ему принадлежат ежемесячные выплаты в размере 6 тысяч 220 евро.

Кроме того, он отказался от членства в Конституционном совете Франции, которое гарантировано каждому президенту, сообщает издание Politico.


Место в Конституционном совете гарантирует предыдущим президентам Франции еще 13 тысяч 500 евро ежемесячно.


Общая сумма ежемесячных поступлений, от которых отказался Эммануэль Макрон, составляет 19 тысяч 720 евро. По нынешнему курсу это около 510 тысяч гривен ежемесячно.


От места в Конституционном совете Франции также отказывался предшественник Макрона Франсуа Олланд, но действующий глава французского государства стал первым президентом, который отказался от пенсии.


Что известно о протестах во Франции?
Во Франции уже третью неделю продолжаются масштабные протесты и демонстрации против правительственной пенсионной реформы. В ней правительство хочет оставить официальный минимальный возраст выхода на пенсию 62 года, но из-за различных формулировок фактически повысить его до 64.






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