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До реализации "тайного плана Маска" Tesla осталось представить один автомобиль


Критики считают, что Илон Маск распыляется вместо того, чтобы шаг за шагом налаживать прибыльное производство автомобилей. Однако у Илона стратегический план, представленный еще в 2006 году. Спустя 13 лет Tesla для его воплощения в жизнь осталось выпустить всего один необычный автомобиль.

В августе 2006 года Илон Маск опубликовал пост под заголовком "Тайный план развития Tesla Motors (только между нами)", а в 2016 году дополнение к нему – "План часть 2". Все пункты первого плана один за другим выполнены: создана "дорогая первая машина" Roadster, более массовая Model S, а затем – доступная Model 3.


Четвертый пункт плана – солнечная энергия. С ней в Tesla долгое время были проблемы, но теперь направление бодро развивается. Об этом еще месяц назад доложил Маск.
Так что сейчас компания реализует вторую часть этого плана, отмечает Electrek.


Ситуация сейчас


Большая часть пунктов из него уже воплощены в жизнь. Маск обещал расширить энергетический бизнес, в частности системы хранения энергии на базе литий-ионных батарей. Представлены и две упоминавшиеся там модели: компактный кроссовер Model Y и електропикап Cybertruck.


Что осталось


В плане упоминается также преобразование Tesla с автопилотом в сервис роборайдшеринга, который зарабатывает деньги для владельцев автомобилей. Ранее Илон говорил, что произойдет это до конца 2020 года.


А также названы два транспортных средства коммерческого назначения. Первый – "грузовой автомобиль большой грузоподъемности", это Tesla Semi. А вот второй проект пока даже не анонсирован: "Городской транспорт для множества пассажиров". При этом в плане указано, что оба проекта "находятся на ранних стадиях разработки", и сотрудники Tesla должны быть готовы представить их на суд общественности.


О каких конкретно средствах общественного транспорта идет речь – пока неясно. Илон однажды вспоминал микроавтобус на базе Model X, но идея не получила дальнейшего развития.


Еще один вариант – презентации Loop, системы транспортных туннелей, по которым могут перемещаться электрокары, а также беспилотные микроавтобусы, которые разгоняются до 200 км/ч.


Впрочем, Loop в Лас-Вегасе строят полным ходом, а никаких апдейтов о средствах перемещения туннелями от Tesla или Boring Company не было.


Солнечная энергия


На днях Илон снова вспомнил о "гигафабрике" по производству солнечной энергии. По его расчетам, никому не нужного сейчас куска пустыни размером 100 на 100 миль достаточно для обеспечения путем возобновляемой энергии всех потребностей США. Правда, по подсчетам экспертов, обойдется такой проект примерно в 6 триллионов. Так что переход одним мощным проектом осуществить не получится.


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