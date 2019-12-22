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Хейли Бибер показала, как выглядела в детстве: нежное фото


Модель и супруга певца Джастина Бибера Хейли, которая до замужества носила фамилию Болдуин, продемонстрировала поклонникам свое редкое фото, сделанное в детстве.

Архивный снимок Хейли Бибер разместила на своей странице в инстаграме. Также модель опубликовала фото в зеркале, показав подготовку к 2020 году.


На фотографии маленькая Хейли с короткими волосами позирует в цветочном платье и красной накидке с кактусами. В подписи звезда пошутила над своей прической.


Хейлі Бібер
Хейли Бибер в детстве / Instagram / @haileybieber


На недавнем селфи Хейли продемонстрировала эффектный образ с объемной укладкой и гламурным макияжем. Блондинка, за которой следят 23,9 миллиона подписчиков, позирует в черном коротком топе и джинсах с высокой талией.


"Почти завершено с работой на 2019 год. Не могу поверить, насколько быстро все прошло! Готова к 2020 году", – добавила модель в комментариях.


Хейлі Бібер
Хейли Бибер / Instagram / @haileybieber


Хейлі Бібер
Хейли Бибер / Instagram / @haileybieber






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