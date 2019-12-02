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Как знаменитости украсили новогоднюю елку: яркая фотоподборка


Весь мир с восторгом ожидает новогодние праздники, которые помогают собрать всю семью за одним столом. Исключением не становятся и знаменитости, которые уже успели поделиться с поклонниками атмосферными кадрами. Актеры, ведущие, певцы украсили новогодние елки и показали в сети, какой декор выбрали для встречи 2020 года.

Известно, что люди ожидают года белой металлической мыши. Поэтому, в основном, знаменитости выбирали светлые и голубые украшения. Однако нашлись и сторонники традиционного рождественского декора, которые соединили золотой и красный цвета. Как выглядит новогодняя елка Монатика, Кати Осадчей, Евы Лонгории, сестер Кардашян или даже Виндзорского замка Елизаветы II – смотрите в интересной подборке журналистов LifeStyle 24.


Камалия 







 



 


 




 




 




 


 


 




 


 




 


 


 





 


 


Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial)





Монатик







 



 


 




 




 




 


 


 




 


 




 


 


 





 


 


Допис, поширений IrinaMonatik (@irinamonatik)





Ведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов







 



 


 




 




 




 


 


 




 


 




 


 


 





 


 


Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)










 



 


 




 




 




 


 


 




 


 




 


 


 





 


 


Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)





Актер Мэттью МакКонахи







Первая леди США Мелания Трамп 







Королева Елизавета ІІ












 



 


 




 




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