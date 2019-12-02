Как знаменитости украсили новогоднюю елку: яркая фотоподборка

Весь мир с восторгом ожидает новогодние праздники, которые помогают собрать всю семью за одним столом. Исключением не становятся и знаменитости, которые уже успели поделиться с поклонниками атмосферными кадрами. Актеры, ведущие, певцы украсили новогодние елки и показали в сети, какой декор выбрали для встречи 2020 года.

Известно, что люди ожидают года белой металлической мыши. Поэтому, в основном, знаменитости выбирали светлые и голубые украшения. Однако нашлись и сторонники традиционного рождественского декора, которые соединили золотой и красный цвета. Как выглядит новогодняя елка Монатика, Кати Осадчей, Евы Лонгории, сестер Кардашян или даже Виндзорского замка Елизаветы II – смотрите в интересной подборке журналистов LifeStyle 24.

Камалия

Монатик

Ведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов

Актер Мэттью МакКонахи

Первая леди США Мелания Трамп

Королева Елизавета ІІ