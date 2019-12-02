Как знаменитости украсили новогоднюю елку: яркая фотоподборка

Известно, что люди ожидают года белой металлической мыши. Поэтому, в основном, знаменитости выбирали светлые и голубые украшения. Однако нашлись и сторонники традиционного рождественского декора, которые соединили золотой и красный цвета. Как выглядит новогодняя елка Монатика, Кати Осадчей, Евы Лонгории, сестер Кардашян или даже Виндзорского замка Елизаветы II – смотрите в интересной подборке журналистов LifeStyle 24.
Камалия
Монатик
Ведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов
Актер Мэттью МакКонахи
Первая леди США Мелания Трамп
Королева Елизавета ІІ